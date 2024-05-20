Üye Girişi
Haberler

AB Misyonu, Libya'da Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyesi Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını açıkladı. AB Misyonu, Dırisi'nin derhal serbest bırakılmasını talep etti ve zorla kaybedilenlere ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını açıkladı.

Libya'daki AB Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "TM'nin seçilmiş üyesi Dırisi'nin kaçırıldığına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yetkili makamlardan kaçırılma hadisesiyle ilgili soruşturma açılmasını ve Dırisi'nin derhal serbest bırakılmasını sağlamaları talep edildi.

Libya'da siyasi nedenler de dahil tüm keyfi gözaltıların kınandığı kaydedilen açıklamada, zorla kaybedilenlere ilişkin acilen kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) de, dün Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM), 18 Mayıs'ta Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurmuş, açıklamada Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Libya medyasında yer alan haberlerde ise Dırisi'nin ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Milletvekili Tobruk Libya İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title