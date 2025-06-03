AB MİSYON BAŞKANLARI ANKARA'DA TOPLANDI

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki misyon başkanları, AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya ve AB Türkiye Delegasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağan toplantıları için Ankara'daki Polonya Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"AB üye devletlerinin Türkiye'deki misyon başkanları, AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya ve AB Delegasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağan toplantıları için Ankara'daki Polonya Rezidansı'nda bir araya geldi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile mevcut durum, ekonomik görünüm ve AB-Türkiye ikili ilişkilerinin getirdiği fırsat ve zorluklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Toplantı, karşılıklı yarar temelinde bir ilişki için önemli bir potansiyel olduğunu ve güven, değerler ve saygı temelinde birlikte ilerleme ihtiyacını bir kez daha teyit etti."