AB, Mısır ve İsrail Avrupa'ya gaz arzının artırılması için anlaşma imzaladı (2) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den detaylar İmza töreni sonrası basın açıklamasından detaylar Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın açıklaması İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'ın açıklamasıKAHİRE (AA) – Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB)... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den detaylar İmza töreni sonrası basın açıklamasından detaylar Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın açıklaması İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'ın açıklaması KAHİRE (AA) – Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmada imzalar atıldı. AA / Güncel Avrupa Birliği İsrail Mısır Güncel Haberler

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