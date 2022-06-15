AB, Mısır ve İsrail Avrupa'ya gaz arzının artırılması için anlaşma imzaladı (2)
AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den detaylar İmza töreni sonrası basın açıklamasından detaylar Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın açıklaması İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'ın açıklamasıKAHİRE (AA) – Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB)...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den detaylar
İmza töreni sonrası basın açıklamasından detaylar
Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın açıklaması
İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'ın açıklaması
KAHİRE (AA) – Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmada imzalar atıldı.
AA / Güncel