AB, Mısır ve İsrail Avrupa'ya gaz arzının artırılması için anlaşma imzaladı - Haberler

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AB, Mısır ve İsrail Avrupa'ya gaz arzının artırılması için anlaşma imzaladı

AA - Ferdi Bayat - Güncel
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AB, Mısır ve İsrail Avrupa'ya gaz arzının artırılması için anlaşma imzaladı

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmada imzalar atıldı.

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmada imzalar atıldı.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrrar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ve AB ile Avrupa'ya doğal gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalandığını bildirdi.

Elharrrar, yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün tarih yazıyoruz. Bugün İsrail ve Mısır, doğal gazını Avrupa ile paylaşmayı ve enerji krizinin çözülmesine yardımcı olmayı taahhüt etti." dedi.

İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma maalesef, AB'li dostlarımızın büyük bir enerji krizi yaşamasına neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle imzalandı. Bu mutabakat zaptı yeni bir ortaklık, dayanışma ve istikrar yolunda olduğumuzu gösteriyor."

İsrail Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise imzalanan anlaşmanın 3 yıllık olduğu, sonrasında 2 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunduğu bilgisine yer verildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da anlaşmaya işaret ederek, "bugünün herkes için önemli bir tarih olduğunu" ifade etti.

Molla, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu Gaz Forumu çatısı altında Mısır, İsrail ve AB arasındaki iş birliği yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Avrupa Birliği İsrail Mısır Güncel Haberler

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