Haberler

AB, Litvanya'nın Hava Sahası İhlalleri Üzerine Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Litvanya'nın hava sahasını ihlal eden meteoroloji balonlarıyla ilgili olarak ülke yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını duyurdu. Açıklamada, hava sahası ihlallerinin sebebinin henüz belirlenmediği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB), meteoroloji balonları tarafından hava sahası ihlal edilen Litvanya'nın yetkilileriyle yakın irtibatta olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, konuya ilişkin günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hava sahası ihlallerinin hibrit saldırı olup olmadığına ilişkin soruya cevaben Itkonen, "Söz konusu ihlallerin amacının ne olduğunu henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Itkonen, ihlallerin, havalimanı ve hava sahasının kapanmasına yol açtığına işaret ederek, söz konusu kararların üye ülkelerce alındığına dikkati çekti.

"Ülke yetkilileriyle yakın irtibat içindeyiz" diyen Itkonen, durumu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak sigaralar

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.