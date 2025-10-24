Haberler

AB Liderlerinden İsrail'e Filistin Hükümetine Dair Çağrı

Güncelleme:
Avrupa Birliği liderleri, İsrail'in Filistin hükümetine ait dondurulan vergi gelirlerini serbest bırakması ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki gerilimi azaltması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail'e, Filistin hükümetine ait dondurulan vergi gelirlerini serbest bırakması, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimi düşürmesi, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve "askeri operasyonlarını" durdurması çağrısında bulundu.

Brüksel'de yapılan AB zirvesinin "Orta Doğu" başlığı altında görüşülen konulara ilişkin sonuç bildirisi paylaşıldı.

Buna göre liderler, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasında rol oynayan tarafların rolünü takdir etti, süreçle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

İki devletli çözüme bağlılıklarını yineleyen liderler, insani durumu hafifletmek için, Gazze'ye derhal ve engelsiz bir şekilde insani yardım ulaştırılması, BM, bağlı kuruluşları ile insani yardım kuruluşlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışabilmeleri yönündeki taleplerinin altını çizdi.

Sonuç bildirisinde, "AB, barış çabalarına katkı vermeye ve bir sonraki adımlarda ortaklarıyla aktif olarak etkileşimde bulunmaya devam edecek. Kara yollarını desteklemek için Kıbrıs Deniz Koridoru da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını destekleyecek. AB Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonu (EUPOL COPPS) misyonlarından tam olarak yararlanacak." ifadeleri yer aldı.

Bu misyonların yetkilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride, AB'nin Gazze'nin istikrarına, geçiş yönetimine, toparlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Bildiriye göre AB liderleri, İsrail'i Filistin'in halka temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak için gerekli olan ve alıkonulan gümrük gelirlerini serbest bırakmaya, "askeri operasyonlarını" durdurmaya çağırdı.

Liderler, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki gerginliğin azaltılmasının önemini vurgulayarak, Hristiyan topluluklara yönelik yerleşimci şiddetinin ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olan, iki devletli çözümü zayıflatan yerleşimlerin genişletilmesinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
