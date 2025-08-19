AB Liderleri, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması Oluşturmayı Planlıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD ile yapılan üçlü görüşmenin ardından, bu ülkenin de katılımıyla Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik mekanizmasının oluşturulması gerektiği mesajını verdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından AB liderleriyle yapılan videokonferans toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 3,5 yılı geride bırakan savaşın ardından diplomatik çabaların hız kazandığı belirtilerek, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönündeki sürecin ivme kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sürece katılmayı kabul etmesi, "önemli ve memnuniyet verici bir adım" olarak değerlendirildi.

"Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Gönüllüler Koalisyonu'nun sürece aktif katılımının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Avrupa'nın "ilk savunma hattı" olduğu hatırlatılarak, AB'nin Ukrayna'ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu, bu desteğin artırılacağı ifade edildi.

"Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğidir." mesajı verilen açıklamada, barış sürecinde ilk adım olarak Rusya'nın şiddeti derhal sona erdirmesi gerektiği vurgulanarak, aksi halde yaptırımların sürdürüleceğinin altı çizildi.

AB üyeliği vurgusu

Açıklamada, Ukrayna'nın geleceğinin sadece güvenlik garantileriyle değil, AB üyeliğiyle de bağlantılı olduğuna işaret edilerek, Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Savaşın başından bu yana Avrupa'nın Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ancak barış ve AB üyelik sürecinde Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğiz." denildi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini videokonferans yöntemiyle bir araya getirmişti.