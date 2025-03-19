AB Liderleri, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Von der Leyen, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, BM ve ona bağlı örgütlerin küresel zorluklarla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için "kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

BM ve örgütlerinin "eşi benzeri görülmemiş" bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden von der Leyen, "Avrupa, bu önemli kurumun reformu ve güçlendirilmesi konusunda sizi destekliyor." ifadesini kullandı.

Costa liderliğinde AB'ye üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın Brüksel'de düzenlenecek olağan zirve toplantısının bir bölümüne Guterres de katılacak.