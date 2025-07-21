AB Liderleri 24 Temmuz'da Çin'i Ziyaret Edecek

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 24 Temmuz'da Çin'i ziyaret edecek. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya gelecekler ve 25. Çin-AB Zirvesi'ne ortak başkanlık edecekler.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin ile AB arasında varılan anlaşma çerçevesinde 24 Temmuz'da Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü Beijing'de yaptığı açıklamaya göre Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de Costa ve Von der Leyen ile bir araya gelecek.

Açıklamada Çin Başbakanı Li Qiang ve iki AB liderinin, 25. Çin-AB Zirvesi'ne ortaklaşa başkanlık edecekleri belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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