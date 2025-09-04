AB Kurumlarında Bayraklar Yarıya İndirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında bayraklar, Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazası nedeniyle yarıya indirildi.

Brüksel'deki AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) binası önündeki bayraklar, dün Lizbon'da 17 kişinin ölümüne yol açan füniküler kazasının ardından yarıya çekildi.

Kazanın ardından AB kurumlarının başkanları, başsağlığı mesajları dilemiş, eski Portekiz Başbakanı olan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa kazanın meydana geldiği Gloria fünikülerinin kendi hayatında önemli bir anlam taşıdığını ifade etmişti.

Lizbon'un merkezinde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde, dün yerel saatle 18.08'de (TSİ 20.08) kaza meydana gelmişti.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.