AB: Kosova ve Sırbistan Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasına yönelik önemli bir adım attı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde "Sırp Belediyeler Birliği" kurulması için önemli ve sembolik bir adım attığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde "Sırp Belediyeler Birliği" kurulması için önemli ve sembolik bir adım attığını duyurdu.

Borrell, AB arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Brüksel'de bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Kosova ve Sırbistan liderlerinin akıbeti bilinmeyen 1621 kişinin durumunun netleştirilmesine ilişkin ortak çabaları öngören "Kayıp Şahıslar Bildirisi"ni onaylamasına değinen Borrell, "Sonunda acı verici bir sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Bunun, liderlerin bugün çabalarını iki katına çıkarmak için verdikleri taahhüt sayesinde gerçekleşeceğini umuyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

Borrell, tarafların "Sırp Belediyeler Birliği"nin kurulmasına yönelik önemli ve sembolik bir adım da attığını ifade ederek, "Bu 10 yıl önce kararlaştırıldı. Nihayet bugün Kosovalı Sırplardan oluşan yönetim ekibi, ilk taslağı taraflara sundu. Bu taslağın sunumu anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Tarafların bu oluşum konusunda görüşlerinin oldukça farklı olduğunu belirten Borrell, "Ancak aynı fikirde olmasalar bile, bu taslağı bir başlangıç noktası olarak alarak, yakın gelecekte müzakerelere başlamayı kabul ettiler." dedi.

Borrell, Kosova'nın kuzeyindeki durumla ilgili endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle her iki tarafı da Kosovalı Sırpların geçen yıl kasım ayında ayrıldıkları kurumlara hızla dönmelerini sağlayacak bir çözüm bulmaya çağırdım. Ancak ne yazık ki; liderler bugün (bu konuda) herhangi bir anlaşmaya varamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varılmıştı.