AB Konseyi Önünde İsrail'e Karşı Gösteri

Avrupa Birliği (AB) Konseyi binası önünde, Birliğin İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın acilen askıya alınması ve tüm silah tedariklerinin derhal durdurulması talebiyle gösteri yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, AB Dışişleri Bakanları toplantısı sürerken "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyarak "Avrupa harekete geçmeli" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını ve Tel Aviv'e silah tedariklerinin acilen durdurulmasını talep etti.

Gösteriye katılan Filistinli Gazeteci Omar Karim, AA muhabirine, Gazze'deki soykırımı, Filistinlilerin her gün öldürülmesini durdurmak istediklerini ve AB'nin İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını talep ettiklerini kaydetti.

Gösteriye katılan Brüksel'deki Beguinage Kilisesi Papazı Daniel Alliet de Gazze'deki soykırımın durdurulması ve çocuklarının öldürülmemesini isteyen Filistinli kadınların onuru için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Papaz Alliet, her insanın onuru, her çocuğun yaşam hakkını savunduğunu iddia eden AB'nin doğru olan şeyi yapması gerektiğini ifade etti.