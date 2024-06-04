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AB Konseyi Başkanı Michel, von der Leyen'in İsrail yanlısı tavrını eleştirdi

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail yanlısı duruşunu eleştirdi ve Birliğin itibarına zarar verdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birliğin itibarına verdiği zarar verdiği için Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail yanlısı tavrını eleştirdi.

Belçika'nın resmi Belga ajansının haberine göre, Michel dün düzenlediği basın toplantısında von der Leyen'in İsrail yanlısı duruşu hakkında açıklamalarda bulundu.

Michel, von der Leyen'in İsrail'e gösterdiği güçlü desteğin, AB içinde ayrılıklara neden olduğunu ve Birliğin itibarına da zarar verdiğini ifade etti.

Bu itibar zararının "bedelini ödedikleri"ni belirten Michel, Komisyon'u "fazla politize olmakla ve üye ülkelerin onayını almadan açıklamalar yapmakla" suçladı.

"Michel, von der Leyen'in ayağını kaydırmaya çalışıyor" iddiası

Politico sitesinin, adı açıklanmayan 8 AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre ise Michel, AB Komisyonu Başkanlığı için bir kez daha aday olan von der Leyen'in seçilmesini istemiyor.

Birçok Avrupalı yetkili, AB Konseyi Başkanı olarak yeni Komisyon Başkanının atanmasında belirleyici rol oynayan Michel'in bu fırsatı "kişisel hedefleri doğrultusunda kullanacağından" endişe ediyor.

Bir kaynak, Michel'in "von der Leyen'in ayağını kaydırmayı" amaçladığını savunurken, başka bir yetkili de "Birçok üye ülke Charles Michel'in yapıcı bir rol oynamak yerine kişisel intikam gündeminin peşine düşeceğinden endişe duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklardan bazılarıysa Michel'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak görev yapan Josep Borrell'in yerine geçmek istediğini iddia etti.

AB'ye üye 27 ülkedeki yaklaşık 400 milyon seçmen, Birliğin yeni yönetimini belirlemek için sandığa gidecek. AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organ Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni üyeleri 6-9 Haziran'daki seçimle belirlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ursula von der Leyen Charles Michel İsrail Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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