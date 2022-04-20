AB Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da Borodyanka kentini ziyaret etti - Haberler

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AB Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da Borodyanka kentini ziyaret etti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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AB Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da Borodyanka kentini ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret etti.

Michel, Twitter hesabından Borodyanka'da incelemelerde bulunduğuna ve bir Ukraynalı yaşlı kadınla kucaklaştığına dair fotolar paylaştı.

Michel paylaşımlarına, "Borodyanka da Buça ve Ukrayna'daki diğer birçok şehir gibi. Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olmaz." notunu düştü.

Charles Michel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşmesi bekleniyor.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Avrupa Birliği, Charles Michel, AB Konseyi, Ukrayna, Güncel, Haberler

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