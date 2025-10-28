AB Konseyi Başkanı Costa, Trump'ın Gazze Planını BAE ile Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının "hızlı ve tam" olarak uygulanması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la mutabık kaldıklarını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Costa'nın BAE'ye yaptığı ziyaret kapsamında Al Nahyan'la görüştüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Costa, BAE'nin AB için "önemli ve güvenilir" bir ortak olduğunu vurgulayarak, bu ülkeyle ikili ilişkileri geliştirmek istediklerine dikkati çekti.

Costa, Al Nahyan'la küresel sorunları ve özellikle Gazze'deki durumu görüştüklerini aktararak, "Şu anda odak noktamızın, Başkan Trump'ın barış planının hızlı ve tam olarak uygulanması olması gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani yardım sağlama konusunda BAE'nin rolü için müteşekkir olduğunu belirten Costa, AB'nin Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Costa, Ukrayna konusunu ele aldıklarını, burada da adil ve kalıcı barışa varılmasının ortak hedef olduğu konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.