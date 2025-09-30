AB Konseyi Başkanı Costa, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, tarafları fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

AB Konseyi Başkanı Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Costa, "Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planını memnuniyetle karşılıyor ve Başbakan (Binyamin) Netanyahu'nun olumlu tepkisinden cesaret alıyorum. Tüm taraflar barışa gerçek bir şans vermek için bu fırsatı değerlendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki durumun "tahammül edilemez" olduğunu belirten Costa, düşmanlıkların sona ermesi, tüm esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"İsrail ve Filistin halkı, şiddet ve terörizmden uzak, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamayı hak ediyor." ifadesini kullanan Costa, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa giden tek geçerli yolun iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.