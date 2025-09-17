Haberler

AB Konseyi Başkanı Costa, İsrail'e Yaptırım Teklifine Destek Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antonio Costa, AB Komisyonunun İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım önerisini destekledi. Costa, bu adımın Tel Aviv'in eylemlerine karşı çıkmanın göstergesi olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonunun üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasına yönelik teklifini desteklediğini belirtti.

Costa, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun teklifinden sonra kararın artık üye ülkelerin elinde olduğunu kaydetti.

Komisyonun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımların "İsrail halkını hedef almadığını" belirten Costa, teklife destek verdiğini aktardı.

Costa, yaptırım tekliflerinin Avrupa'nın Tel Aviv'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerini kabul edemeyeceğini gösterdiğini kaydederek, İsrail'in "meşru savunma hakkının çok ötesine" geçtiğini vurguladı.

Gazze'deki durumun "felaket boyutunda ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Costa, ateşkes, insani yardımların erişimi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmişti.

AB Komisyonunun teklifi, AB Konseyi'nde üye ülkeler tarafından görüşülecek. Konseyde kabul edilmesi için nitelikli çoğunluk gerekiyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! İlk fotoğraf geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi

Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyunca tek cümle edebildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.