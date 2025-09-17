AB Konseyi Başkanı Costa, İsrail'e Yaptırım Teklifine Destek Verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonunun üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasına yönelik teklifini desteklediğini belirtti.

Costa, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun teklifinden sonra kararın artık üye ülkelerin elinde olduğunu kaydetti.

Komisyonun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımların "İsrail halkını hedef almadığını" belirten Costa, teklife destek verdiğini aktardı.

Costa, yaptırım tekliflerinin Avrupa'nın Tel Aviv'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerini kabul edemeyeceğini gösterdiğini kaydederek, İsrail'in "meşru savunma hakkının çok ötesine" geçtiğini vurguladı.

Gazze'deki durumun "felaket boyutunda ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Costa, ateşkes, insani yardımların erişimi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmişti.

AB Komisyonunun teklifi, AB Konseyi'nde üye ülkeler tarafından görüşülecek. Konseyde kabul edilmesi için nitelikli çoğunluk gerekiyor.