AB yönetimi, Grönland konusunda Danimarka'ya tam desteğini yineledi

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin Grönland üzerindeki talebiyle ilgili olarak, bu bölgenin geleceğinin Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'ya destek konularına da vurgu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD yönetiminin hedefindeki Grönland'la ilgili herhangi bir kararın, bu bölgenin halkı ile bağlı olduğu Danimarka tarafından verileceğini belirtti.

Costa, AB'nin dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland'a sahip olmak istemesiyle ilgili açıklamaları üzerine Costa, "Grönland konusunda şunu açıkça belirtmek istiyorum. Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland hakkında, bu iki aktör olmadan hiçbir karar alınamaz." dedi.

Costa, AB'nin üyesi Danimarka'ya tam destek verdiğinin altını çizdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Birliğimiz mükemmel değil ancak bir söz veriyor. İşbirliği çatışmadan daha güçlüdür, hukuk güçten daha güçlüdür. Bu ilkeler sadece AB için değil, Grönland için de geçerlidir." mesajını verdi.

Ukrayna'ya destek

GKRY'de Lefkoşa'daki törene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Costa ile von der Leyen, dün Paris'te benzer düşünen ortaklarla yapılan toplantıda Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığına değinerek, bu ülkenin hem askeri olarak hem de AB üyeliği konusunda desteklenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
