AB Konseyi Başkanı Costa'dan Ukrayna İçin İşbirliği Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Almanya'nın daveti üzerine katıldığı Ukrayna konulu çevrimiçi toplantının ardından kalıcı ve adil barış için Ukrayna, Avrupa ve ABD arasında işbirliğinin korunması, Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Costa, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya katıldığı Fransa'nın Bormes-les-Mimosas kasabasında basına açıklamalarda bulundu.

Birlikte çalışmak için bir araya geldiklerini kaydeden Costa, ateşkes ile kalıcı ve sağlam bir barış elde etmek istediklerini ifade etti.

Costa, hem Ukrayna, ABD ve Avrupa arasında işbirliğini hem Ukrayna'ya askeri desteği hem de Rusya üzerindeki baskıyı koruyarak diplomatik çözüm için çaba gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.

AB Konseyi Başkanı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "AB, Rusya'nın savaşını sona erdirmek, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için ABD ile yakın ve birlik içinde çalışmaya kararlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Costa, "Ateşkes sağlanması, Ukrayna ile anlamlı müzakerelere doğru atılması gereken gerekli bir adım olarak öncelik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Costa, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupalı liderlerle Almanya'nın daveti üzerine Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalinde Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması, caydırıcılığının sağlanması konularını çevrimiçi bir toplantıda ele almıştı.