AB Konseyi Başkanı Costa: "Lübnan'da silahlı milislere yer yok"

Antonio Costa, Lübnan'da silahlı milislere yer olmadığını ifade ederek, AB'nin bu ülkeye destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Costa, Lübnan hükümetinin silah kontrolü çabalarına da destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lübnan'a destek vermeye hazır olduklarını belirterek silahlı milislerin Lübnan'da yerinin olmadığını söyledi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.???????

Lübnan'ın egemenliği ve topraklarının selameti anlayışına bağlı olduklarını dile getiren Costa, "İstikrarı baltalayan silahlı milislere hiçbir yer yoktur." şeklinde konuştu.

Costa, Lübnan hükümetinin silahı yalnızca kendi elinde bulundurma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Lübnan hükümeti 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın elindekiler de dahil olmak üzere ülkede silahların yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiği yönündeki plana onay vermişti.

Birkaç gün önce Lübnan ordusu, silahlanmayı kısıtlama planının "Litani Nehri'nin güneyindeki ilk aşamasının hedeflerine ulaştığını ve ileri bir aşamaya geçtiğini" ancak İsrail saldırılarının ve Lübnan'daki yerlerin işgalinin planın tamamlanmasını "olumsuz etkilediğini" açıklamıştı.

