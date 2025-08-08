AB Konseyi Başkanı Costa'dan İsrail'e Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail hükümetinin Gazze kentini ele geçirme kararını gözden geçirmesini istedi.

AB Konseyi Başkanı Costa X hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylesi bir operasyonun, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, Gazze'de yaşanan büyük yıkım, insani yardımlara uygulanan abluka ve kıtlığın yayılması ile birlikte, AB ile yapılan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini" ve "uluslararası hukukun temel ilkelerini ve evrensel değerleri zedelediğini" vurguladı.

Costa, "Böyle bir kararın (AB) Konsey tarafından değerlendirilecek şekilde AB-İsrail ilişkileri açısından sonuçları olmalıdır." uyarısında bulundu.

Ayrıca Costa, Gazze'deki "dramatik" durumun İsrail hükümetinin aldığı bu kararla daha da kötüleşeceğini dile getirerek, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

İşgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam toplanmış, Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini görüşmüştü. Kabine, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.