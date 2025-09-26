AB Konseyi Başkanı Costa'dan Gazze ve Ukrayna Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de dünyanın vicdanını sarsan insani felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez." dedi.

Costa, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünyanın kurallara dayalı uluslararası düzenle, şiddet ve kargaşaya dayalı kaotik sistem arasında seçimle yüzleştiğini dile getirdi.

Şiddet ve kargaşaya dayalı kaotik sisteme örnek olarak Sudan, Gazze ve Ukrayna'daki duruma işaret eden Costa, "Gazze'de, hayal edilemez bir acı, açlık çeken çocuklar, parçalanmış aileler, dünyanın vicdanını sarsan bir insani felaketle karşı karşıyayız. Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez." diye konuştu.

Costa, Filistinlilerin de İsrail halkı gibi "güvende ve varlığını sürdürebilen bir devlette" yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak, "Müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli çözüm, barışa giden tek yoldur. Her iki halk için güvenlik, her iki halk için haysiyet. Bizim aradığımız çözüm budur." dedi.

AB'nin tek başına Gazze'deki insani felaketi durduramayacağını belirten Costa, "Birlikte hareket etmeli ve tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, derhal ateşkes ilan edilmesini, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını, yasa dışı yerleşimlerin sona erdirilmesini ve iki devletli çözüme yönelik güvenilir bir taahhüdün yenilenmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

Ukrayna

Costa, Rusya'nın "BM Şartı'nı ihlal ederek Ukrayna'ya saldırdığını" vurgulayarak, "Bu saldırganlık sadece Ukrayna'yı tehdit etmekle kalmıyor, bu meclisteki her ülkeyi tehdit ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kabul edersek, hiçbir ülke güvende olmayacaktır." dedi.

AB'nin savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskıyı sürdüreceğini belirten Costa, müzakerelere devam edilmesi, ateşkes, adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu.