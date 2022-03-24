AB Konseyi Başkanı Charles Michel bu göreve tekrar seçildi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ikinci dönemde de görevini sürdürecek.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı.

AB Liderler Zirvesi'nin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Michel, oy birliğiyle yeniden AB Konseyi Başkanı seçildi.

Göreve 1 Aralık 2019'da başlayan Michel'in süresi 31 Mayıs 2022'de doluyordu.

30 Kasım 2024'e kadar görevini sürdürecek olan Michel, daha önce 5 yıl Belçika Başbakanı olarak görev yapmıştı.

AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.

Konsey başkanı 2,5 yıllığına seçilirken, görev süresi 1 kez uzatılabiliyor.