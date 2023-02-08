- AB konferansında Türkiye'deki depremzedeler için saygı duruşu

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in çağrısıyla "Dezenformasyonun Ötesinde: Yabancı Bilgi Manipülasyonu Tehdidine AB Tepkileri" başlıklı konferans öncesi, Türkiye'deki depremden etkilenenler için saygı duruşunda bulunuldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Ofisinin "Dezenformasyonun Ötesinde: Yabancı Bilgi Manipülasyonu Tehdidine AB Tepkileri" başlıklı konferansına katıldı. Borrell konuşmasına, "Bugün toplantımıza hiç alakası olmayan bir konuyla başlamak istiyorum" ifadeleriyle başlayarak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, toplam 10 ili ve Suriye'yi de vuran 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce binanın yıkıldığını hatırlattı. "On yıldan fazla süredir görülmeyen bir doğal afet" ifadelerini kullanan Borrell, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, enkaz altında hayatta kalanların bulunması için çalışan kurtarma ekiplerine dikkat çekti. Borrell'in çağrısıyla daha sonra depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.