AB Komisyonu Üyesi Yahudi yerleşimcilerin AB fonlarıyla yapılan okulu yıkmasına tepki gösterdi

AB Komisyonu üyesi Janez Lenarcic, İsrailli yerleşimcilerin AB fonlarıyla yapılan bir okulu yıkmasına tepki göstererek, uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Yahudi yerleşimcilerin AB fonlarıyla yaptırılan bir okulu yıkmasına tepki gösterdi.

Lenarcic X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Filistin topraklarındaki Zamuta köyünde bir okulu yok etti. Bu okul AB fonlarıyla inşa edilmişti." ifadelerini kullandı.

Her çocuğun eğitim hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lenarcic, "Bu yıkım hoş görülemez ve uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lenarcic, Batı Şeria'daki durumun dramatik olduğunu belirterek "Yerleşimciler tarafından uygulanan şiddet sona ermeli." mesajını paylaştı.