AB Komisyonu üyesi Varhelyi, AP milletvekillerine hakaret etmediğini savundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda (AP) katıldığı oturumda mikrofonunu kapatmayı unutunca duyulan sözlerinin hakaret olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Varhelyi, yaptığı yazılı açıklamada, "AP'nin 14 Şubat 2023 tarihli Genel Kurulundaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından içtenlikle özür dilerim. Bu, kabine başkanımla benim aramda tamamen farklı bir konu hakkında, bağlamından koparılmış, Macarca süren özel ve devam eden bir görüşmeyle bağlantılıydı. Bununla ilgili olası bir yanlış anlaşılma için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

AP üyeleri dahil tüm AB kurumlarına saygı duyduğunu belirten Varhelyi, şöyle devam etti:

"Batı Balkanlar'da son derece önemli jeopolitik konuları tartışmak için mükemmel bir fırsat olan dünkü görüşmede fikir alışverişinde bulunan AP'nin saygıdeğer üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Kurumlar arası yükümlülüklerime tam riayet ve samimi işbirliği ilkesi çerçevesinde gelecekte de görev alanlarımdaki gelişmeler hakkında AP ile fikir alışverişinde bulunmaya hazırım."

Varhelyi'nin, AP'de katıldığı oturumda mikrofonunu kapatmayı unutarak ana dili Macarcada "Daha kaç aptal var (konuşmacılar listesinde)?" dediği duyulmuştu.

Bunun üzerine Macar muhalefet partisi Demokratik Koalisyon, Varhelyi'nin istifasını talep eden bir açıklama yapmıştı.

Partiden sosyal demokrat AP Milletvekili Sandor Ronai, "AP'de aynı fikirde olmadığımız kişilere aptal demek yaygın değildir." ifadesini kullanmıştı. Parti ayrıca olayı AP ve Avrupa Komisyonu başkanlığına bildireceğini açıklamıştı.