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AB Komisyonu Üyesi Türkiye'de Temaslarda Bulundu

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AB Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Gaziantep ve Ankara'da temaslar gerçekleştirdi. Ziyarette, deprem bölgesinde kullanılmak üzere sağlanan fon ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, 25-26 Nisan'daki Türkiye ziyareti kapsamında Gaziantep ve Ankara'da temaslar gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ferreira, başkentte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Görüşmelerde, AB tarafından deprem bölgesindeki illerde kullanılmak üzere AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanan 400 milyon avroluk fon ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar ele alındı.

AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri koordinasyonunda AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanan fon, deprem bölgesindeki illerde konteyner kent inşası, su altyapısının inşası ve iyileştirilmesi, hastane ve okul inşası ve kültürel mirasın korunması alanlarındaki projeler için kullanılacak.

Ferreira ile Yerlikaya, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında sınır ve göç konularına da değindi.

Gaziantep'te Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşen Ferreira, AFAD ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri eşliğinde Nurdağı Konteyner Kenti ve prefabrik hastanelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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