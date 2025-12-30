Eski AB Komisyonu Üyesi Breton, AB'yi yeniden silahlanmaya çağırdı

ABD'nin vize yasağı getirdiği eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton, AB'yi yeniden silahlanmaya çağırdı.

Breton, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda hakkındaki vize yasağını değerlendirdi.

ABD'nin hakkında verdiği vize yasağı kararının yalnızca şahsi bir mesele olmadığını vurgulayan Breton, "Esasen söz konusu olan Avrupa. Ben AB Komisyonu üyesi olarak yalnızca işimi yaptım." dedi.

Breton, AB Komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirdikleri için dışlanması, suçlanması ve cezalandırılmasına izin verilmesi halinde "tehlikeli bir yola doğru ilerlenmiş olacağı" yorumunda bulunarak, AB kurumlarını bu durum karşısında hızlıca harekete geçmeye çağırdı.

Rusya, Çin ve ABD'yi kastederek Breton, "Saf olmayalım. İyiliğimizi istemeyen imparatorluklar ve yırtıcılar tarafından kuşatılmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Breton, AB'nin 450 milyon vatandaşa tekabül ettiğini kaydederek, AB'yi savunma sektöründe üretim kapasitesini artırmaya ve yeniden silahlanmaya çağırdı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.