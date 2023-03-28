AB Komisyonu üyesi Gentiloni, Tunus'la AB arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB ile Tunus arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı ve bunu desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB ile Tunus arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı ve bunu desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Gentiloni, resmi temaslar için geldiği Tunus'ta Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, göç olgusunun tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, göçün ekonomik ve sosyal boyutlarını göz önüne alacak kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, AB ile Tunus arasındaki işbirliği ve bunun yatırım, eğitim ve enerji başta olmak üzere her alanda geliştirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Gentiloni görüşmede, Tunus ile aralarındaki stratejik ortaklığın önemine işaret etti ve AB'nin, bu ortaklığı gerek ikili gerekse Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkiler düzeyinde desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Ammar ise AB'yi, Tunus'un içinden geçtiği dönemin hassaslığını anlamaya ve yapıcı bir söylem benimsemeye çağırdı.

Ammar, Tunus'un; siyasi, iktisadi ve sosyal reform sürecini başarıyla tamamlama konusunda AB dahil olmak üzere paydaşlarının mali ve ekonomik desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Gentiloni Twitter hesabından ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden, çeşitli bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi ile göç sorunlarını ve ekonomik işbirliğini görüştüklerini belirtti.

Gentiloni, "Ziyaret, AB ile Tunus arasındaki stratejik ortaklığın öneminin ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın teyit edilmesi açısından bir fırsattı." ifadesini kullandı.

Gentiloni, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi ve yeni iş imkanlarının oluşması için Tunus'u desteklemeye devam etmek istediklerini aktardı.

Tunuslu yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu olduğunu ifade eden Gentiloni, AB Komisyonunun, gerekli koşullar sağlanırsa (Tunus'a) ek mali yardımda bulunma konusunu düşünmeye hazır olduğunu belirtti.

Pazar günü Tunus ziyaretine başlayan Gentiloni; Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Buden, Merkez Bankası Başkanı Abbasi, Dışişleri Bakanı Ammar'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Semir Said ve Maliye Bakanı Siham Buğadiri ile bir araya gelmişti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararları ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Tunus, 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana IMF ile müzakere sürecini yürütüyor.

Tunus hükümeti ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine bir süredir yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ferit Bilhac, geçen yıl şubat ayında yaptığı açıklamada, Tunus'un ekonomik reformları hayata geçirmesi için kredi sağlamaya hazır olduklarını, ilerleyen süreçte anlaşma yapmayı planladıklarını duyurmuştu.