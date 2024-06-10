Üye Girişi
Haberler

AB Komisyonu Sözcüsü Türkiye'nin AB için kritik önemde olduğunu söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin AB için kritik önemde bir ülke olduğunu ancak vize serbestisi gibi konulardaki tıkanıklığın üye ülkelerin tutumlarından kaynaklandığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baçsözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin AB için kritik önemde bir ülke olduğunu ancak vize serbestisi gibi başlıca konulardaki tıkanıklığın üye ülkelerin tutumlarından kaynaklandığını ifade etti.

Stano Brüksel'deki AB Komisyonu'nda Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecileri Türk bayraklı tişörtü ile karşılayan Stano, Türkçe selamlayarak Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

AB- Türkiye ilişkileriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stano, AB'nin Türkiye'nin öneminin farkında olduğunu ifade etti.

" Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü birlikte daha güçlüyüz." diyen Stano, ancak AB'nin yaklaşımının prensip ve değerler çerçevesinde olduğunu ve bunlar olmazsa ilerlenemeyeceğini söyledi.

Stano, üyelik müzakerelerinin donmuş durumda olmasıyla ilgili, "Hiçbir yere varamadığımızı görmek benim de yüreğimi acıtıyor çünkü Türkiye sadece kendisi için değil, sadece bölge için değil, AB için de önemli bir ülke." diye konuştu.

Gazetecilerin, AB tarafından Türkiye'nin son dönemde "aday ülke"den çok "komşu ülke" muamelesi yapıldığıyla ilgili sorusu üzerine Stano, "Türkiye'ye komşu ülke muamelesi yapmakta yanlış bir şey görmüyorum. Yani Türkiye'nin komşusu olmak bir ayrıcalıktır, AB'nin komşusu olmak da bir ayrıcalıktır." değerlendirmesini yaptı.

Stano, şöyle devam etti:

"Harika ilişkilerimiz olan ve AB'ye girmeyi düşünmeyen ülkeler var. Yani modeller var ve bu bizim işbirliğimizi geliştirmemize engel değil. O halde mevcut şartlarda elimizden geleni yapalım. Yani harika ilişkilerimiz olan ve AB'ye girmeyi düşünmeyen ülkeler var. Yani modeller var ve bu bizim işbirliğimizi geliştirmemize engel değil."

Katılım müzakerelerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili Stano, "Bu tüm üye devletleri ikna etme becerisiyle de ilgili çünkü ancak 27 üye ülke 'evet' dediğinde çözülebilir." dedi.

Vize konusu

Stano gazetecilerin Türk vatandaşlarına vize zorluğuyla ilgili sorusuna, Şengen vizelerinin tamamen üye ülkelerin yetki alanında olduğu yanıtını verdi.

Bunun Brüksel'den "empoze edilemeyeceğini" söyleyen Stano, "Üye ülkeler arasında Türkiye ile vize serbestisi konusunda ilerlemeye yönelik bir anlaşmanın olmaması, bazı üye ülkelerin muhtemelen bu alanda sorunlar gördüğü gerçeğinin bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs" vurgusu

Stano, AB'nin Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini ancak bunun ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini kaydederek Kıbrıs meselesinin bir engel oluşturduğunu söyledi, "AB'nin bir üyesini tanımamazlık edemezsiniz." ifadesini kullandı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları

Stano, yaptırımlar konusunda Türkiye ile AB ilişkilerinin çok yönlü olduğuna işaret ederek, "Eğer Türkiye (Rusya'ya yönelik) AB yaptırımlarına uyarsa ve aynı yaptırımları uygulamaya koyarsa bu, elbette oyunu değiştirir." dedi.

Türkiye'nin AB yaptırımlarını uygulamasının Rusya'yı çok olumsuz etkileyeceğini belirten Stano, "Yaptırımların uygulanması AB tarafında çok fazla iyi niyet ve güven yaratacaktır. Bu Türkiye'nin adaylığını gerçekten samimi ve açık bir şekilde ifade ettiğinin nihai kanıtı olabilir." ifadesini kullandı.

Stano, Türkiye'nin aday ülke taahhüdünü kanıtlamasının kolay ve hızlı yollarından birisinin AB'nin dış politikasına, kararlarına ve eylemlerine uyum sağlaması olabileceğini savundu.

Sözcü Stano, Türkiye'nin yaptırımlara uyum sağlamasa bile yaptırımların etkisizleştirilmesine izin vermemesi gerektiğini belirterek Türk yetkililerin yaptırımların çevresinden dolaşılmasıyla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Sözcü Vize Avrupa Birliği Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title