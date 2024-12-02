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AB Komisyonu Sözcüsü: Türkiye Kilit Bir Ortak

AB Komisyonu Sözcüsü: Türkiye Kilit Bir Ortak
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AB Komisyonunun yeni sözcülerinden Arianna Podesta, Türkiye'nin AB için önemli bir aday ülke olduğunu belirtti. Yeni yönetim, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından görevine başladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni dönem sözcülerinden Arianna Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor." dedi.

Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından dün, AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak üst yönetim işbaşı yaptı.

AB Komisyonunun yeni sözcüleri gazetecilerle ilk kez bir araya geldi. Yeni ekip kendini tanıtmasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun yeni Başsözcüsü Paula Pinho, yardımcısı da Podesta oldu. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcülüğünü Anitta Hipper ile Anouar El Anouni birlikte üstlendi.

AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu yeni sözcülüğüne de Guillaume Mercier getirildi.

AA muhabirinin yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerle ilgili sorusunu yanıtlayan Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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