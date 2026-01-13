Haberler

AB: Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmeli

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına tam saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, ülkede barış ve istikrar için kapsamlı bir ulusal diyalog sürecinin şart olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmeleri takip ettiklerini ve "doğru yönde gitmeyen" olaylar olduğunda da tepki verdiklerini belirten el Anouni, ülke genelinde farklı şiddet eylemleri hakkında da açıklamalar yaptıklarını anımsattı.

El Anouni, Suriye'de kapsamlı ulusal diyalog, uzlaşı ve geçiş dönemi adaleti süreci olmadan barış ya da istikrarın mümkün olmayacağının altını çizerek, "Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında hazır bulunan AB Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho ise 9 Ocak'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Suriye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, Esed rejimi döneminin neden olduğu şoke edici yıkımı gözleriyle görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Suriye'ye verilecek 620 milyon doların temel ihtiyaçları karşılamaya katkı sağlayacağının altını çizen Pinho, ülkede durumun düzelmesiyle Suriyeli mültecilerin dönüşünün de kolaylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
