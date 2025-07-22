AB Komisyonu'ndan İsrail'in DSÖ Yerleşkesine Saldırıya Kınama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Gazze'deki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yerleşkesine yaptığı saldırıları kınadı.

Sözcü El Anouni, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki DSÖ yerleşkesine dün yaptığı saldırılar hakkındaki soruyu yanıtladı.

Gazze'de DSÖ'nün herhangi bir binasına veya hastaneye yönelik saldırıları kınadıklarını belirten El Anouni, örgütün binalarının korunması gerektiğinin "çok açık" olduğunu söyledi.

El Anouni, İsrail'in uluslararası basından gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermemesi hakkındaki soruya cevabında, bilgiye erişim hakkının AB için özellikle "savaş alanlarında" temel değer olduğunu dile getirdi.

Ayrıca El Anouni, uluslararası basından gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi ve bu gazetecilere koruma sağlaması için İsrail'e çağrıda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu bildirmişti.