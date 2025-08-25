AB Komisyonu'ndan İsrail'e Gazze'deki Saldırılara Son Verme Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'e, " Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına" son verme çağrısı yaptı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Saldırılar sırasında gazeteciler de dahil olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Lahbib, "Sağlık görevlileri ve kurtarma görevlileri de öldürüldü. Hepsi görevlerini yapıyordu." diye konuştu.

Lahbib, " İsrail'i, Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına bir kez daha son vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde AB Delegasyonu tarafından hazırlanan bir videoda yer alan ve bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın fotoğrafını paylaşan Lahbib, "Gazeteciler, doktorlar ve kurtarma görevlileri her zaman korunmalıdır." vurgusunu yaptı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine 2 ayrı saldırı düzenledi.

Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıyan ikinci saldırı görüntülerinde, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.