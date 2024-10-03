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AB Komisyonu, Macaristan'a Karşı 'Ulusal Egemenlik Yasası' Nedeniyle Dava Açtı

AB Komisyonu, Macaristan'a Karşı 'Ulusal Egemenlik Yasası' Nedeniyle Dava Açtı
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Avrupa Birliği Komisyonu, Macaristan'daki 'ulusal egemenlik yasası' nedeniyle dava açtı. Bu yasa, siyasi amaçlar için yabancı yardımları alanlara hapis cezası öngörüyor ve AB'nin demokratik değerleriyle çelişiyor. Macar hükümeti ise yasayı ulusal egemenliği koruma amacıyla savunuyor. Anlaşmazlıklar nedeniyle AB, Macaristan için öngörülen 17 milyar euro yardımı dondurmuş durumda.

AB Komisyonu Macaristan'a karşı, sene başından bu yana yürürlükte olan "ulusal egemenlik yasası" nedeniyle dava açtı. Söz konusu yasa dışı ülkelerden siyasi amaçlar için maddi yardım alanlara hapis cezası öngörüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Macaristan'a karşı, bu ülkede yürürlükte olan, dış ülkelerden gelen para yardımlarını siyasi amaçlar için kullananlara hapis cezası öngören yasa sebebiyle dava açtı.

Komisyon tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ilgili yasanın geçen Şubat ayından beri AB anlaşmaları ile uyuşmuyor olmasına ve Macar hükümetinin bu konuda uyarılmasına rağmen Budapeşte'nin herhangi bir değişiklik yapmadığını bildirildi. AB Komisyonu söz konusu yasanın, Birliğin demokratik değerlerini ve temel hakları zedelediğini düşünüyor.

Macar hükümeti ise yasayı "ulusal egemenliği koruma kanunu" olarak nitelendiriyor. 2023'ün Aralık ayında Macaristan Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kurulan bir daire, dış ülkeler tarafından maddi destek sağlanan faaliyetleri mercek altına alıp gerekli gördüğü durumlarda soruşturma başlatıyor. Budapeşte atılan bu adımı, "Yabancı örgüt ve kişiler tarafından giderek artan oranda Macaristan'ın egemenliğine yönelik yasa dışı saldırılara karşı bir tepki" olarak değerlendiriyor.

Orban'a göre Brüksel ve Washington, muhalefeti "milyarlarca euro" ile destekliyor

Geniş takdir haklarına sahip Daire, soruşturmaya karar verdiği durumlarda diğer resmi mercilerin çalışmalarına da müdahil olabiliyor. Başbakan Viktor Orban hükümeti, hukuk devleti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle uzun süredir Brüksel tarafından eleştirilen bir lider. Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada, Macaristan muhalefetinin AB ve ABD örgütleri tarafından "milyarlarca euro" ile desteklendiğini öne sürmüştü.

Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Milletvekili Daniel Freund, X hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'a karşı açılan davayı savunarak, tartışmalı yasanın "Putin tarzında" kaleme alındığını ifade etti. Freund ayrıca bugüne dek Macaristan yönetimine karşı 71 dava açıldığını ancak Budapeşte'nin çizgisinde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti:

Brüksel ile Budapeşte arasında uzun süredir yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle Birliğin Macaristan için öngördüğü 17 milyar euro büyüklüğündeki yardımlar halihazırda dondurulmuş durumda.

Macaristan'ın "ulusal egemenliği koruma kanunu" ABD tarafından da eleştiriliyor. Sene başında konu hakkında açıklama yapan ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi David Pressman, yasa ile oluşturulan Daire'nin "nefes kesici genişlikte yetkilerle donatıldığını" ve bu yasa ile kıyaslandığında, Rusya'nın "yabancı ajanlar" yasasının hafif kaldığını ifade etmişti. Batı ülkeleri, Pressman'ın sözünü ettiği "yabancı ajanlar" yasası ile Moskova'nın sivil toplumu baskı altına aldığını savunuyor.

Reuters / ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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