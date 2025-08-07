AB Komisyonu: Gazze'deki Durum 'Çetin' ve Yardım Girişi Yetersiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Gazze'deki durumun İsrail'in uyguladığı ablukanın "biriken etkisi nedeniyle çok çetin" olmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü Itkonen, Brüksel'deki basın toplantısında, gazetecilerin Gazze hakkındaki sorularını yanıtladı.

AB- İsrail arasında Gazze'deki insani durumun iyileşmesine yönelik anlaşma kapsamında bazı gelişmeler olduğunu ileri süren Itkonen, "Bu kısmi ilerlemeye rağmen (Gazze'ye) ulaşabilen yardım tırı sayısı açısından istediğimiz noktada değiliz." dedi.

Itkonen, İsrail'in AB yetkililerinin bölgeye girişine izin vermediğini bu nedenle yardımların kapsamının doğrulanamadığını belirterek, Gazze'deki durumun Tel Aviv'in uyguladığı ablukanın "biriken etkisi nedeniyle çok çetin" olmaya devam ettiğini söyledi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi de yaralandı.