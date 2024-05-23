AB Komisyonu Başkanlığı için adaylar seçim oturumunda buluştu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için yarışacak adayların katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) seçim oturumu düzenlendi.

Brüksel'deki AP binasındaki oturuma, mevcut parlamentodaki en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) adayı ve AB Komisyonu Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, ikinci en büyük grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın (S&D) adayı ve AB Komisyonu üyesi Lüksemburglu siyasetçi Nicolas Schmit, üçüncü siyasi grup Avrupa'yı Yenile'nin adayı İtalyan siyasetçi Sandro Gozi, dördüncü siyasi grup Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'nın adayı Alman siyasetçi Terry Reintke ile AP'nin en küçük grubu Sol'un adayı Avusturyalı siyasetçi Walter Baier katıldı.

Aşırı sağcı gruplar Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Kimlik ve Demokrasi (ID), aday çıkarmadıkları için temsil edilmedi.

AB ülkelerinden çevrim içi katılan vatandaşların yanı sıra salondaki katılımcılar ve programın sunucularının sorularını yanıtlayan adaylar, birer dakikalık konuşmalar da yaptı.

Von der Leyen, "İkinci kez AB Komisyonu Başkanı olmak için kampanya yürütmek hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biri. 11 farklı üye ülkede bulundum ve önümüzdeki 2 hafta içinde daha fazla yeri ziyaret edeceğim." dedi.

Ukrayna ve AB'nin savunma planlarıyla ilgili soruya verdiği yanıtta von der Leyen, Birliğin "her şeyden önce Ukrayna'yı desteklemesi ve savunma sanayisini geliştirmesinin" önemini vurguladı.

Von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Avrupa'da ortak hava savunma sistemi oluşturma" önerisine destek vererek, "AB içinde bölünmüşlüğün sona ermesini ve tüm Avrupa'nın yararına olacak projeler yapılmasını sağlamak gerektiğini" dile getirdi.

Öte yandan AB Komisyonu'nun istihdam ve sosyal haklardan sorumlu üyesi Sosyal Demokratların adayı Schmit'in "Savunmaya ya da Ukraynalılara yardım etmeye bu kadar çok para yatırmamayı tercih ederim." sözleri dikkati çekti.

Von der Leyen'den "Meloni" yorumu

AP seçimlerinden sonra aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinden milletvekilleriyle çalışmaya hazır olduğunu ifade eden von der Leyen, AB'nin "Avrupa yanlısı bir rotada kalması için bunun gerekli olduğunu" savundu.

Von der Leyen, Meloni için "Kendisi açıkça Avrupa yanlısı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı, bu konuda çok net. Ayrıca hukukun üstünlüğünü savunuyor. Eğer böyle devam ederse birlikte çalışmaya hazırız." yorumunu yaptı.

Sol grubun adayından "Gazze" çıkışı

Baier, savunma ve güvenlik başlığında Gazze'den bahsedilmemesine, "Burada barış ve güvenlikten bahsediyorken ve kimsenin Gazze ve İsrail'den bahsetmemesi beni gerçekten hayrete düşürüyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Avusturyalı siyasetçi, "Geçen hafta size sormuştum ve tekrarlıyorum: AB, Gazze'deki katliamı durdurması için İsrail'e ne zaman baskı yapacak?" şeklinde konuştu.

Baier'in Gazze çıkışı salondan büyük alkış aldı.

Bunun üzerine von der Leyen, Gazze konusunda söylemlerini tekrarlayarak "İsrail'in BM Şartı'nda belirtildiği üzere kendini savunma hakkı vardır ancak bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapmalıdır. Gazze'deki durum tam bir felaket. İnsani yardımlarımızı dört katına çıkarmamızın nedeni de budur." dedi.

İtalyan adaydan "göç" mesajı

Gozi, 2014'te "AB'nin göçmen politikasında reform yapmış olsaydı ve sığınmacılara son verseydi şu an daha iyi durumda olacağını" savundu.

Ekonomik temelli yasal göç yollarının oluşturulması gerektiğini dile getiren Gozi, "Ekonomik göç üzerinde çalışmamız gerekiyor. İşgücü ihtiyacımızı karşılamak ve daha iyi işbirliği yapmak için ekonomik göç düzenine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gozi, Avrupa'nın bu sayede göç üzerindeki kontrolünü "insani şekilde" geri alabileceğini söyledi.

AP seçimleri, 6-9 Haziran'da düzenlenecek. 27 ülkeden seçilecek 720 milletvekili, daha sonra AP'de yapılacak oylamayla adaylar arasından AB Komisyonu başkanını belirleyecek.