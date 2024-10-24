Üye Girişi
Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sel Felaketinin Yaşandığı Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sel Felaketinin Yaşandığı Bosna Hersek'i Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti. Von der Leyen, AB'nin yardım yapacağını duyurdu ve yeniden inşa çalışmalarında Bosna Hersek'in yanında olacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel felaketinin meydana geldiği ve 27 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in sel felaketinin yaşandığı yerleşim yerlerinden Donja Jablanica bölgesini ziyaretine Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Borjana Kristo ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Laszlo Sticz de eşlik etti.

Burada yerel yetkililerle görüşen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB'nin sel bölgesi için Bosna Hersek'e yardım yapacağını söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dileyen von der Leyen, şunları ifade etti:

"Sel felaketinin gece yarısı başladığını ve insanların bölgeden ayrılma şansı bulamadığını öğrendim. Size AB'nin yanınızda olduğunu söylemek istiyorum. Avrupa sizinle birlikte. Buraya kısa süreliğine değil uzun vadeli olarak yardım etmek için geldik. Öncelikle bu felaketin ardından yeniden inşa çalışmalarına ve toparlanmanıza yardımcı olacağız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz bizim dostumuz ve ortağımızsınız, AB üyeliği için aday bir ülkesiniz."

Sel felaketinin yaşandığı Jablanica ve Konjic bölgesinde enkaz kaldırma ve yeniden imar çalışmaları sürüyor.

Ülkede 4 Ekim'de meydana gelen, 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 31 tır, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca bölgede evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri konteynerler göndermişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Uluslararası İlişkiler Ursula von der Leyen Politika Güncel Dünya

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Lyon Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lyon Beşiktaş maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe MANU maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.