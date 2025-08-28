AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya'ya Azami Baskı Devam Edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki AB Delegasyonu binasına hasar veren hava saldırısının ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini söyledi.

Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyon binasının Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında hasar almasının ardından basına açıklama yaptı.

Binanın hasar almasından dolayı çok öfkeli olduğunu ifade eden von der Leyen, bunun temmuzdan bu yana başkente yönelik "en ölümcül dron ve füze saldırısı" olduğunu belirtti.

Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu'nda görevli Büyükelçi Yardımcısı'yla görüştüğünü ve personelden yaralanan olmadığı bilgisini aldığını, iki füzenin 20 saniye içinde Delegasyon'un 50 metre uzağına düştüğünü söyledi.

Bu saldırının Rusya'nın Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösterdiğini savunan von der Leyen, "Bu nedenle Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürüyoruz. Bu, yaptırım rejimimizi sıkılaştırmak anlamına geliyor. Yakında 19. sert yaptırım paketini açıklayacağız. Buna paralel olarak, Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak için Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin çalışmaları ilerletiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna için "komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz" nitelemesinde bulunan Von der Leyen, yarın AB'nin bu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu belirtmek amacıyla Birliğin Rusya ve Belarus'la sınırlarını güçlendiren ve koruyan 7 üye ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, saldırı sonucu Kiev'deki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurarak saldırıları kınamıştı.