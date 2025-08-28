AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rus Saldırılarını Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'deki AB Delegasyonu binasının da hasar gördüğü Rus saldırılarını görüştüğünü bildirdi.

???????Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sırayla Zelenskiy ve Trump'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Görüşmelerde Kiev'deki AB Delegasyonu binasının da hasar gördüğü Rus saldırılarını ele aldıklarını aktaran von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına gelmesi gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, Ukrayna'yı "çelik bir kirpiye" dönüştürecek sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerinin olduğu "adil ve kalıcı" bir barış sağlanması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getireceğini kaydetti.

Komisyon Başkanı ayrıca, AB'nin savunmasını güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren Birliğin yeni mali aracı Avrupa Güvenlik Eyleminin (SAFE) Ukrayna silahlı kuvvetlerini güçlendirmek açısından önemli olacağını vurguladı.

Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere saldırıya tepki gösterirken Kiev'deki AB Delegasyonu binası da saldırı nedeniyle hasar almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, binanın hasar görmesi nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni, Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağırdıklarını açıklamıştı.