AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Portekiz'de Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Portekiz'in Porto şehrinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

Portekiz Haber Ajansının (LUSA) haberine göre, von der Leyen'in AP seçim çalışmaları kapsamında Porto şehrinde düzenlediği mitingdeki konuşması "Özgür Filistin" sloganları atan yaklaşık 20 kişi tarafından kesildi.

Filistin bayrağı sallayan protestoculardan bazıları kanı temsilen kırmızıya boyadıkları ellerini von der Leyen'in bulunduğu sahneye doğru gösterdi.

Bazı protestocular da sahnenin tam karşısında büyük bir Filistin bayrağı ve "Von der Leyen, soykırımı finanse ettiğini saklayamazsın" yazılı pankart açtı.

Konuşmasına devam etmeye çalışan Von der Leyen, protestocular polis eşliğinde alandan çıkarılana kadar sözlerini sürdürmekte zorlandı.

Von der Leyen, protestocuları hedef alarak, "Rusya'da, Moskova'da değil, özgür Porto'da olduğunuz için çok mutlu olmalısınız. Moskova'da durum farklı olabilirdi. Moskova'da olsaydınız 2 dakika içinde hapiste olurdunuz." ifadesini kullandı.

Eylemlerini alanın dışında sürdüren protestocular, von der Leyen'i "soykırımı desteklemekle" suçlayarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak." sloganı attı.

Polis, eylemlerine devam eden protestoculara bu kez de miting alanı dışında müdahelede bulunarak 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, polisin protestocuları dağıtırken zor kullandığı görüldü.

Von der Leyen, 4 Haziran'da, AP seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de de Filistin destekçileri tarafından "savaş suçlusu" sözleriyle protesto edilmişti.