AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona...
AA - Ata Ufuk Şeker - Güncel
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi
AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel