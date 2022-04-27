AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona... - Haberler

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona...

AA - Ata Ufuk Şeker - Güncel
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona...

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi

AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Polonya, Rus, Güncel, Haberler

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