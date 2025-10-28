Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Nordik Ülkelerle Savunma İşbirliği Vurguladı

Güncelleme:
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin savunma alanında başarılı olabilmesi için Nordik ülkeleriyle işbirliği gerektiğini belirtti. Norveç ile bir güvenlik anlaşması imzaladıklarını ve İzlanda ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin savunmada yaptığı atılımların başarılı olması için Nordik ülkeleriyle işbirliğine ihtiyaç duyduklarını belirterek "Bu nedenle Norveç ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzaladık ve İzlanda ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Von der Leyen, Nordik Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu İsveç Parlamentosunda (Riksdag) konuşma yaptı.

AB'nin savunma alanında açıkladığı girişimlerde başarılı olması için Nordik ülkeleriyle (İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları özerk yönetimleri) işbirliğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden von der Leyen, "Bu nedenle Norveç ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzaladık ve İzlanda ile görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Rusya'nın hava sahası ihlalleriyle Avrupa'yı "yıpratmaya ve bölmeye çalıştığını" söyleyerek, 24 Ekim'deki AB Liderleri Zirvesi'nde Belçika'nın itirazları nedeniyle anlaşmaya varılamayan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için tazminat kredisi olarak kullanılması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 9'unu askeri harcamalara ayırdığını aktaran von der Leyen, "Kıtamızda kalıcı barış istiyorsak, Avrupa'nın Rusya'nın daha fazla saldırganlığını caydırma kapasitesine sahip olması gerekir." dedi.

Von der Leyen ayrıca, Arktika bölgesinin ekonomik gücünün Avrupa'nın stratejik bağımsızlığı için "kilit öneme" sahip olduğunu vurgulayarak bu bölgeye yönelik politikalarını gözden geçirdiklerini ve buraya daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Haberler.com
500
