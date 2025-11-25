AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 'Moskova'ya baskıyı sürdüreceğiz'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın yanıt verdiği tek dil baskı olduğu için barışa giden güvenilir yolda ilerlemeye yönelik samimi istek ortaya çıkana kadar (Moskova'ya) baskıyı artırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, video konferans yoluyla düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki barış müzakerelerinde son günlerde "sağlam ve cesaret verici ilerlemeler" kaydedildiğini aktaran von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da toplantıya katılmasını memnuniyetle karşıladı.

Von der Leyen, güçlü transatlantik işbirliğine ihtiyaçları olduğunu belirterek "Çünkü bu işbirliği sonuç veriyor. Buna örnek Rus ekonomisine karşı koordineli ve arka arkaya uyguladığımız yaptırımların önemli etkisidir. Bu yaptırımlar, Rusya'nın saldırı savaşını sürdürmek için sahip olduğu kaynakları azaltıyor." ifadelerine yer verdi.

Avrupa ile ortaklarının "adil ve sürdürülebilir barış arayışına odaklanmışken" Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla Kiev'e saldırılarını tırmandırdığı, Moldova ve Romanya hava sahalarını ihlal ettiğini kaydeden von der Leyen, "Rusya'nın yanıt verdiği tek dil baskı olduğu için barışa giden güvenilir yolda ilerlemeye yönelik samimi istek ortaya çıkana kadar (Moskova'ya) baskıyı artırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın güvenliğiyle çıkarlarının, Avrupa'nın güvenliği ve çıkarları olduğunu belirterek, gelecekteki müzakerelerde de Ukrayna'nın yanında duracaklarını vurguladı.

Ayrıca von der Leyen, barış müzakerelerinde tartışılan merkezi noktalardan birinin dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması dahil Ukrayna'nın nasıl finanse edileceği olduğunun altını çizdi.