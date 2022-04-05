AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidecek - Haberler

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidecek

AA - Selen Temizer - Güncel
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, von der Leyen'e AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de eşlik edeceğini bildirdi.

Ziyaretin detaylarıyla ilgili bilgi henüz verilmedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.

AA / Selen Temizer - Güncel

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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