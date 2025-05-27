AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Gazze'deki Durumu Ele Aldı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Gazze'deki Durumu Ele Aldı
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki insani durumu ve İsrail'in askeri operasyonlarını ele aldı. Von der Leyen, sivil altyapıyı hedef almanın kabul edilemeyeceğini belirterek, AB'nin iki devletli çözüme desteğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de kötüleşen insani durumu ele aldı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, von der Leyen, Kral 2. Abdullah'la telefon görüşmesi yaptı.

Von der Leyen, görüşmede " İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını, aralarında yerinden edilmiş Filistinli ailelere sığınak olarak hizmet veren bir okulun da bulunduğu sivil altyapıyı hedef alacak şekilde genişletmesi ve aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri öldürmesi tiksindirici." ifadelerini kullandı.

İsrail'i Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmaya çağıran von der Leyen, AB'nin İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" desteklediğini ancak sivillere karşı "orantısız güç kullanımının" uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde "haklı gösterilemeyeceğini" belirtti.

Von der Leyen ayrıca, İsrail'in insani ilkeler doğrultusunda Gazze'de yardım dağıtımını "derhal yeniden başlatması" gerektiğini ifade ederek, Tel Aviv'e mevcut gerginliği durdurması, Hamas'a ise esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki duruma da değinen von der Leyen, AB'nin iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Von der Leyen ve Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı"na destek açıklayarak Filistinlilerin zorla yerinden edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Liderler, Suriye'yi de görüştü

Von der Leyen, AB'nin 20 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını anımsatarak Suriye'deki reform sürecini takip edeceklerini belirtti.

Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönmelerinin önemini vurgulayan von der Leyen, Suriye'nin "uzlaşma ve toparlanma" sürecine destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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