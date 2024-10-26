AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Kosova'ya Cezai Tedbirler Üzerine Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Kosova'ya yönelik uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılması talebine değinerek, "Tedbirlerin kaldırılmasını sağlayabilecek durumda olup olmadığımızı belirlemek için daha ileri adımlar üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Balkan turu kapsamında geldiği Kosova'nın başkenti Priştine'de Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü.

Osmani ile Von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Osmani ile Kosova'nın AB ile ilgili reformlarda kaydettiği ilerlemeleri görüştüklerini söyledi.

Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin AB'nin bir parçası olduğu bir geleceğe bağlı olduğunu kaydeden von der Leyen, Kosova'nın AB yolunu mümkün kılmanın önemli olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin Kosova'ya yönelik uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılabilmesine değinerek, "Tedbirlerin kaldırılmasını sağlayabilecek durumda olup olmadığımızı belirlemek için daha ileri adımlar üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda üye devletleri ikna etmemize de yardımcı olacaktır. Bildiğiniz gibi, üye devletler de her adım için onay vermek zorundalar." dedi.

Kosova'nın reform planı çerçevesinde 2027 yılına kadar yaklaşık 882 milyon avro ödeme alacağını belirten von der Leyen, reformların Kosova halkına fayda sağlayacağını kaydetti.

Von der Leyen ayrıca Rusya'nın demokrasilere yönelik hibrit saldırılar yürüttüğünü ancak AB'nin dezenformasyonla mücadele edecek ve Rusya'nın anlatılarının yayılmasını önleyecek araçlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kosova: Haksız tedbirler kaldırılsın

Cumhurbaşkanı Osmani ise ülkesinin sürekli olarak yapıcı bir yaklaşım sergilediğini, bölgedeki diğer ülkelere saygı gösterdiğini ve hukukun üstünlüğü ile azınlık hakları konusunda her geçen gün geliştiğini dile getirdi.

AB'nin bu başarıları takdir etmesine ve tanımasına ihtiyaçlarının olduğunu ancak AB üye ülkeleri için karar alma sürecinin karmaşık olduğunun bilincinde olduklarını belirten Osmani, "Sonuç olarak, Kosova'ya yönelik haksız tedbirlerin nihayet kaldırılmasının zamanı gelmiştir. Bu tedbirler adaletsiz olmasının yanı sıra, ayrım gözetmeksizin doğrudan Kosova vatandaşlarına zarar vermekte ve Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine zarar vererek onu tamamen dengesiz, eşitsiz ve inandırıcılıktan yoksun hale getirmektedir." dedi.

Osmani ayrıca Kosova'nın AB üyelik başvurusunun hak ettiği muameleyi görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AB, Kosova'nın, kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de bir görüşme gerçekleştirecek Von der Leyen, Kosova'nın ardından Karadağ'ı da ziyaret ederek, 23 Ekim'de başladığı Balkanlar turunu tamamlayacak.