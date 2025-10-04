AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Hamas'a Cesaret Verici Yanıt

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına ilişkin Hamas'ın verdiği yanıtın "cesaret verici" olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisi temelinde harekete geçmeye hazır olduğunu açıklaması cesaret verici. Bu fırsat kaçırılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasının "mümkün" olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Avrupa, sivillerin çektiği acılara son vermeyi ve barış için tek uygulanabilir çözüm olan iki devletli çözümü teşvik etmeyi amaçlayan tüm çabaları destekleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.