AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'ye iki aydır insani yardımın girmediğine dikkat çekerek, ablukanın kaldırılması ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini vurguladı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün önemini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iki aydır Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmediğine dikkati çekerek, ablukanın hemen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Londra'da yapılan ilk AB-İngiltere Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede Orta Doğu'daki durumun da ele alındığını ifade eden Costa, şunları söyledi:

"Özellikle, uluslararası hukukun sistematik olarak ihlal edildiği ve tüm bir nüfusun orantısız askeri güce maruz kaldığı Gazze'deki trajik insani krize değindik. İnsani yardımlara güvenli, hızlı ve engelsiz erişim olmalı, kalan rehineler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözümün uygulanmasıyla sağlanabileceğine dair ortak inancımızı yeniden teyit ettik."

Bir soru üzerine Costa, "Gazze'deki durum kabul edilemez. İsrail derhal durmalı." dedi.

Hamas'a da tüm esirleri serbest bırakması çağrısı yapan Costa, "Uluslararası toplum olarak hep birlikte iki devletli çözümün inşasına yardımcı olmalıyız. Bölgede kalıcı barışı güvence altına alabilecek tek çözüm budur." diye konuştu.

Von der Leyen de "Gazze'deki ablukanın hemen kaldırılması gerekiyor. Gazze'deki insani durum kabul edilemez durumda. İki aydır Gazze'ye hiçbir insani yardım malzemesi girmedi. İnsani yardım asla siyasallaştırılmamalı." ifadelerini kullandı.

Ateşkese geri dönülmesi ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, iki devletli çözüm için AB'nin Filistin yönetimini de desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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