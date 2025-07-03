AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Danimarka'nın Savunma Finansmanını Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin savunmasını güçlendirmek için duyurulan 150 milyar avroluk finansmanı içeren SAFE regülasyonunu dönem başkanlığını devralan Danimarka'nın hayata geçireceğini kaydetti.

Danimarka'nın 1 Temmuz'da başlayan ve 1 Ocak 2026'ya kadar sürdüreceği dönem başkanlığının resmi açılışı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, von der Leyen, Komisyon üyeleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla Aarhus kentinde yapıldı.

Program kapsamında basına açıklamalarda bulunan von der Leyen, Danimarka'nın savunma alanında "çok önemli" rol oynayacağını kaydederek ülkenin AB'nin savunmasını güçlendirmek için duyurulan 150 milyar avroluk finansmanı içeren SAFE regülasyonunun uygulanmasını sağlayacağını söyledi.

Von der Leyen, üye devletlerin temmuz sonuna kadar savunma ihtiyaçlarına ilişkin tahminleri ve daha sonra da yatırım planlarını sunmaları gerektiğini belirterek bunun Danimarka dönem başkanlığına denk geldiğini ifade etti.

AB Komisyonunun üye ülkelerde sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılmasına yönelik yasa teklifine değinen von der Leyen, bunun yasalaşması için Danimarka'yla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasının temel önceliklerden biri olduğunu söyleyerek "Müzakere masasına gelmesi için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e baskı yapmalıyız." diye konuştu.